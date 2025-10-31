В Самаре появится арендное жилье с допуслугами для приезжих специалистов

Также в новом районе Беспилотный построят большое количество площадей бизнес-центра и делового квартала для переезда крупных государственных и частных компаний

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

САМАРА, 31 октября. /ТАСС/. Апартаменты для проживания с включенными сервисными услугами создадут для приезжих специалистов в новом районе Самары Беспилотный. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"Огромное количество профессионалов приезжает на работу в Самарскую область - ученые, представители крупного бизнеса, профессиональные спортсмены, футболисты. Для них в рамках нового центра города будут предусмотрены апартаменты с сервисом. То есть, по сути, съемное жилье современного типа, которое позволит не думать ни о чем, кроме как о работе в нашем любимом городе", - заявил Федорищев.

Также губернатор сообщил, что инвестор предусмотрел в проекте большое количество площадей бизнес-центра и делового квартала для переезда крупных государственных и частных компаний. "Это позволит существенно разгрузить исторический центр, обеспечить транспортную мобильность. Концентрация такого делового и промышленного потенциала позволит в кооперации достигать больших целей социально-экономического развития региона", - заключил Федорищев.

Согласно планам, новый район Самары Беспилотный будет включать в себя около 1 млн кв. м современного жилья с социальной инфраструктурой, а также экспоцентр и научно-производственный парк беспилотных систем и частного освоения космоса. Вокруг стадиона построят центр развития футбола Средней Волги, который будет включать футбольную академию, базу клуба "Крылья советов", 10 футбольных полей. Рядом возведут новый комплекс водных видов спорта с олимпийским 50-метровым бассейном. Там же к 2030 году построят межвузовский кампус "Куйбышев".