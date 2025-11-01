В Московском регионе доля e-commerce в сделках со складами снизилась в два раза

В консалтинговой компании NF Group сообщили, что cнижение доли e-commerce в структуре сделок не означает спада

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Доля электронной коммерции (e-commerce) в объеме сделок со складской недвижимостью в Московском регионе снизилась за год с 65% до 34%, сообщили ТАСС в консалтинговой компании NF Group.

"По итогам девяти месяцев 2025 года в Московском регионе объем сделок со складской недвижимостью классов A и B составил 947 тыс. кв. м, что в 2,5 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом структура спроса изменилась: доля e-commerce сократилась до 34% (против 65% годом ранее), тогда как производственные компании увеличили свое присутствие до 30%", - отмечается в сообщении.

Снижение доли e-commerce в структуре сделок не означает спада: этот сегмент по-прежнему остается важнейшим игроком рынка, прокомментировал ТАСС партнер NF Group Константин Фомиченко. "Мы наблюдаем не сокращение активности, а перераспределение структуры спроса: доля онлайн-ретейла стабилизируется после нескольких лет экспансии, в то время как производственные компании формируют новую волну устойчивого спроса. Это признак зрелости рынка, где ключевыми становятся долгосрочные арендаторы и прогнозируемая загрузка", - сказал он.

Общий объем качественной складской недвижимости региона достиг 26,8 млн кв. м. На фоне активного строительства доля спекулятивных проектов в общем объеме ввода по итогам года может составить 46% (+17 процентных пункта (п. п.) к 2024 году), доля build-to-suit - 35%, а собственных объектов - 19%. Рост объема спекулятивного строительства привел к увеличению доли свободных площадей до 3% (с учетом субаренды, +2,3 п. п. с начала года). По прогнозам аналитиков, в 2026 году ожидается постепенное восстановление деловой активности: доля e-commerce в структуре спроса сохранится в диапазоне 40-50%, а производственные и дистрибьюторские компании продолжат укреплять позиции. Это обеспечит устойчивый баланс между краткосрочным и долгосрочным спросом и будет способствовать выравниванию арендных ставок.

Средневзвешенная ставка аренды сухих складов класса A по итогам третьего квартала 2025 года составила 11,6 тыс. рублей за кв. м в год, зафиксировав умеренную коррекцию после продолжительного периода роста. За квартал показатель снизился на 5%. Указанная ставка отражает уровень предложения, однако сейчас рынок все чаще демонстрирует торг в пределах 5-10%. С учетом высокой доли незаконтрактованных спекулятивных проектов, запланированных к вводу до конца года, ожидается дальнейшая корректировка ставок. По оценке экспертов, к концу 2025 года средневзвешенная ставка аренды может снизиться до 11-11,5 тыс. рублей за кв. м в год.

Девелоперы при этом продолжают активно реализовывать новые проекты: за январь - сентябрь введено 874 тыс. кв. м, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. До конца 2025 года ожидается ввод еще около 1,8-1,9 млн кв. м, что позволит достичь рекордного объема ввода - 2,7 млн кв. м.