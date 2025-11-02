В Скадовске достроят ЖК из 18 многоэтажных домов в 2028 году

Первые дома будут сданы уже в сентябре 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 2 ноября. /ТАСС/. Жилой комплекс на 6 тыс. квартир будет достроен в Скадовске Херсонской области к апрелю 2028 года, первые дома сдадут в сентябре 2026 года, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Посетил стройку жилого комплекса "Белые пески" в Скадовске, которую ведет компания "Развитие" - резидент свободной экономической зоны. Здесь будет 18 современных домов и более шести тысяч комфортабельных квартир. Застройщик работает профессионально, по графику. Видно, что подрядчик серьезный и настроен на результат. Первые дома будут сданы уже в сентябре 2026 года, а полностью ЖК будет готов в апреле 2028 года", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что для льготных категорий граждан сделаны хорошие скидки. По его словам, 12-процентная скидка действует для участников СВО и ветеранов боевых действий, 9% - для госслужащих, 6% - для многодетных семей.