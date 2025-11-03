В Крыму цены на новостройки выросли на 14,2% с начала 2025 года

Количество доступных лотов в продаже с января по октябрь увеличилось на 23,6%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра новостроек в Крыму выросла на 14,2%, до 263,1 тыс. рублей, сообщили ТАСС в системе мониторинга и анализа недвижимости bnMAP.pro.

"За период с января по октябрь 2025 года средняя цена квадратного метра на рынке новостроек Республики Крым выросла на 14,2%, достигнув показателя 263,1 тыс. рублей в октябре против 230,4 тыс. рублей в январе", - отмечается в сообщении.

Средняя стоимость лота увеличилась на 19,8%, составив 18 млн рублей в октябре по сравнению с 15 млн рублей в начале 2025 года, добавили аналитики.

Такая динамика в Крыму, возможно, сложилась на фоне роста объемов предложения. Количество доступных лотов в продаже за период январь-октябрь увеличилось на 23,6% с 12,3 тыс. до 15,2 тыс. штук. Наибольший скачок средней цены "квадрата" произошел в бизнес-сегменте.