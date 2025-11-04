В Луганске вручили первые ключи обладателям квартир в ЖК "Авиатор"

Это первый результат масштабной работы по возрождению жилищного строительства в регионе, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручили первые ключи обладателям квартир в новом ЖК "Авиатор", сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.

"В День народного единства вместе с прибывшим в республику заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным вручили ключи обладателям квартир в луганском ЖК "Авиатор". Это первый результат масштабной работы по возрождению жилищного строительства в нашем регионе. Компания "Жилстройинвест" начала работы на этом объекте в конце мая прошлого года. И вот уже в срок сдана первая секция - 45 квартир. Все они проданы", - написал он.

Пасечник отметил, что луганский застройщик "Жилстройинвест" - участник свободной экономической зоны - первым сдает в эксплуатацию жилье в регионе благодаря поддержке со стороны региональной и федеральной власти.

"Благодарю всех и, прежде всего, строителей за добросовестную работу! Уверен, что уже в текущем году они с успехом завершат еще две секции этого дома. Не сомневаюсь, что так же качественно и в срок реализуют и другие три проекта по возведению жилых комплексов "Новый город", "Металлург" и "Ворошиловский". Впереди у нас много задач. Мы должны обеспечить людей новым современным жильем, создать вокруг новостроек комфортную инфраструктуру. Чтобы было приятно жить в республике, хотелось остаться здесь и работать на благо родной Луганщины и всей России", - подчеркнул глава ЛНР.