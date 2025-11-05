В Москве число запретов на сделки без личного участия собственника выросло на 50%

В сентябре ведомством в Единый государственный реестр недвижимости внесено 29 593 записи о невозможности совершения регистрационных действий без личного участия собственников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Количество запретов на сделки без личного участия собственника выросло в столице на 50% за год, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

"В январе-сентябре в Москве в ЕГРН внесено 328 897 записей о запрете совершать регистрационные действия без личного участия правообладателя. Это на 50% превышает результат за 9 месяцев 2024 года (219 333), а также на 145,2% больше аналогичного периода 2023 года (134 119)", - отмечается в сообщении.

В сентябре ведомством в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено 29 593 записи о невозможности совершения регистрационных действий без личного участия собственников недвижимости, что на 12,4% больше результата августа текущего года (26 322).

В третьем квартале 2025 года в ЕГРН внесено 85 128 записей о невозможности совершения регистрационных действий без личного участия собственника. По отношению к июлю-сентябрю 2024 года (103 699) данный показатель сократился на 17,9%.

"При этом общий показатель с начала года в 1,5 раза превысил число запретов на сделки без личного участия, внесенные за 9 месяцев прошлого года, а если сравнивать с январем-сентябрем 2023 года, то количество внесенных в реестр недвижимости записей выросло почти на 195 тысяч или в 2,5 раза", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.