В Приморье сдадут почти 500 квартир для детей-сирот в конце 2025 года

В помещениях провели косметический ремонт и установили необходимое оборудование

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Почти 500 квартир для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья будут сданы в Приморском крае к концу 2025 года, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"494 новые квартиры, в которых будут жить дети-сироты и переселенцы из аварийного жилья, будут готовы к концу этого года. В помещениях проведен косметический ремонт и установлено все необходимое оборудование", - говорится в сообщении.

Среди будущих собственников квартир на улице Русской во Владивостоке уже проведена жеребьевка. Отмечается, что также будет благоустроена придомовая территория: появится озеленение, установят детские площадки, создадут парковки и зоны отдыха. Завершить работы планируется до конца нынешнего года.

Начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации Владивостока Андрей Цуренко рассказал, что новые квартиры расположены в районе с хорошей транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. "В квартирах поклеены обои, имеется линолеум, установлены санитарно-технологическое оборудование, электроплита; установлены межкомнатные двери, радиаторы отопления, светильники. Полностью вмонтирована электрическая проводка, установлены выключатели, розетки", - сказал он.

Ранее сообщалось, что два дома с квартирами для детей-сирот строят в поселке Черниговка, а в Камне-Рыболове до конца 2025 года введут в эксплуатацию пятиэтажный дом для детей-сирот из Ханкайского округа Приморья.