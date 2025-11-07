ДОМ.РФ: половина крупнейших девелоперов России строит в Москве

Число застройщиков, для которых главным регионом строительства стала столица, выросло с пяти в сентябре и до семи - в октябре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Основным регионом присутствия 7 из 14 крупнейших российских девелоперов с объемом строительного портфеля более 1 млн кв. м. в октябре 2025 года стала Москва. Об этом говорится в материалах ДОМ.РФ.

"В России по-прежнему насчитывается 14 девелоперов с объемом строительного портфеля более 1 млн кв. м. Число застройщиков, для которых главным регионом строительства стала Москва, выросло с пяти в сентябре до семи - в октябре", - отмечается в материалах.

Доля столицы выросла в строительных портфелях ГК "Самолет" и "Брусника". Внутри первой пятерки рэнкинга перестановки мест не произошло, его по-прежнему возглавляет "Самолет", далее идут ГК ПИК, "Точно", Dogma и ФСК.

По данным аналитиков, на фоне ускорившихся запусков новых проектов объем жилищного строительства в РФ за октябрь вырос на 0,5%, до 120,7 млн кв. м на 1 ноября. Пятерку регионов-лидеров по объемам строящегося жилья возглавляет Москва (+0,3%), далее идут Краснодарский край (+5,9%), Московская (-0,5%) и Свердловская области (+2,7%), Санкт-Петербург (-1,7%). На последнее, десятое место, вернулась Республика Татарстан, где портфель строящегося жилья увеличился за месяц на 0,6%.