Во Владивостоке строящийся филиал Мариинского театра дополнят двумя сценами

Это позволит существенно расширить репертуар

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Во Владивостоке построят два новых зала на 700 зрительских мест в Государственном академическом Мариинском театре . Об этом сообщает пресс-служба группы компаний "Стройтрансгаз".

"Строящийся силами ГК "Стройтрансгаз" во Владивостоке филиал Мариинского театра существенно расширяет свою первоначальную архитектурную задумку. К ранее анонсированному Большому концертному залу добавятся еще две сцены - зал имени Сергея Прокофьева и зал имени Игоря Стравинского. К сцене театра специалисты спроектировали еще два дополнительных концертных зала на 700 зрительских мест. Появление двух новых сцен позволит существенно расширить репертуар приморского филиала Мариинского театра. Мероприятий станет больше, а значит станет богаче культурная жизнь региона", - говорится в сообщении.

Новые площадки появятся в составе масштабного культурно-образовательного кластера на сопке Орлиное гнездо, куда также войдут филиалы Третьяковской галереи и Российского государственного института сценических искусств.

В пресс-службе пояснили, что первоначальный проект филиала предусматривал наличие Большого концертного зала на 1 312 зрительских мест и камерной площадки на 180 посетителей, однако в процессе строительства заказчики и строители пересмотрели концепцию, решив расширить функциональность приморского филиала. В результате было принято решение построить еще один новый зал и кардинально переосмыслить один из первоначальных.

Особенности сцены

"Новый концертный зал имени С. С. Прокофьева спроектирован на территории эксплуатируемой кровли, открывая зрителям панорамный вид на бухту Золотой Рог. Его площадь составит 1 200 кв. м, а вместимость - более 500 мест. Ключевой особенностью сцены площадью 300 кв. м станет трансформируемая оркестровая яма длиной 60 метров. Изюминкой зала станут уникальные регулируемые акустические панели, обеспечивающие переход в боковой карман сцены", - отмечается в сообщении.

В структуре зала запроектированы также фойе для зрителей, помещения для проведения переговоров, а также VIP-ложа.

"История зала имени Игоря Стравинского - наглядный пример развития проекта. Изначально он фигурировал в планах как камерная площадка, но его архитектурный потенциал - панорамные окна, высокие потолки и выгодное расположение - позволил создать нечто большее. В результате проектных изменений родилась совершенно новая концепция, и зал обрел свое новое имя. Теперь это самый малый, но не менее уютный зал в комплексе, рассчитанный на 180 зрителей", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что он будет выполнен в форме амфитеатра с балконами и ступенчатыми рядами без традиционных кресел. Его ключевой архитектурной особенностью стало полное отсутствие сцены и оркестровой ямы, что создает эффект максимального погружения в происходящее.