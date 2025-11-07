КМНС в Югре смогут получать 100%-ные жилищные субсидии с 2026 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Жилищные субсидии на приобретение или строительство жилья для коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в увеличенном в два раза размере начнут предоставлять с 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре благодаря новой программе. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

"Общую потребность финансирования программы будет определять департамент строительства и архитектуры Югры. Ежегодно гражданам будут выдаваться соответствующие жилищные сертификаты сроком действия до полугода. Если ранее размер выплат составлял 50% от расчетной стоимости жилья, то теперь он будет 100%", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Югры Азата Ислаева.

Губернатор региона Руслан Кухарук отметил, что предыдущая программа по жилищной поддержке коренных малочисленных народов Югры была закрыта в 2014 году. "Больше 10 лет мы отрабатывали объем поступивших по ней заявок. Всего с 2006 года субсидию получили 5 034 семьи, проживающие на территории региона. Сегодня мы утверждаем новый порядок предоставления субсидии, предусмотрев новые возможности и увеличив размер самой выплаты", - сказал он.

Перечисление социальных выплат планируется начать с 2026 года. Претендовать на ее получение смогут жители региона, относящиеся к категории коренных малочисленных народов Югры, прожившие здесь не менее 10 лет, не имеющие собственного жилья или жилья в пользовании по договору социального найма в течение последних пяти лет, а также не получавшие ранее меры поддержки финансового характера на улучшение жилищных условий за счет средств бюджета. Первоочередное право на получение субсидии будут иметь участники специальной военной операции и многодетные семьи.

Средства субсидии можно будет направить на покупку как вторичного, так и нового жилья, строительство дома, погашение ипотечного кредита или договора долевого участия в строительстве.

Число потенциальных получателей выплаты составляет более 3,5 тыс. семей на сегодняшний день.