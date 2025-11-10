Повторные торги по продаже "Даниловской мануфактуры" пройдут на понижение в декабре

Начальная цена актива - 17,1 млрд рублей, минимальная цена - 12,3 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Повторные торги по продаже делового квартала "Даниловская мануфактура" в Москве пройдут 12 декабря на понижение, сообщается на сайте Российского аукционного дома (РАД).

"Торги по продаже бизнес-квартала "Даниловская мануфактура" в зданиях текстильной фабрики 1867 года в Южном административном округе Москвы назначены на 12 декабря 2025 года", - отмечается в сообщении.

Начальная цена актива - 17,1 млрд рублей, минимальная цена - 12,3 млрд рублей. По словам заместителя генерального директора РАД Ольги Желудковой, инвесторы смогут приобрести актив со скидкой до 28%.

Осенью компания "КР плюс" и "Сбербанк капитал" выставили на торги 100% компании "Юг девелопмент", на балансе которой находится деловой квартал "Даниловская мануфактура". Начальная цена актива составляла 17 млрд рублей, аукцион должен был пройти 6 ноября. Однако заявок на него не поступило, сообщается в аукционной документации.

Согласно открытым данным, "Юг девелопмент" владеет БЦ "Даниловская мануфактура", расположенном в зданиях XVII века бывшей ткацкой фабрики купца первой московской гильдии Василия Мещерина на Варшавском шоссе в Москве.