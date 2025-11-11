В Москве каждый третий покупатель квартир интересуется инфраструктурой для собак

Коммерческий директор группы компаний "Сумма элементов" Максим Лучников отметил, что владельцам собак непросто найти комфортное и безопасное место для выгула питомцев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Спрос на инфраструктуру для собак растет в крупных городах РФ, каждый третий покупатель квартиры в столичных новостройках интересуется наличием подобной опции. Об этом рассказали эксперты, опрошенные ТАСС.

"Для московских девелоперов создание дог-френдли среды в плотной застройке стало серьезным конкурентным преимуществом, а не просто дополнительной опцией. Этот тренд подтверждается прямыми запросами покупателей: каждый третий интересуется наличием инфраструктуры для домашних животных", - рассказал ТАСС коммерческий директор группы компаний "Сумма элементов" Максим Лучников.

По его словам, владельцам собак непросто найти комфортное и безопасное место для выгула питомцев. Девелоперы пытаются решить этот вопрос разными способами, в том числе организовывая парк для выгула домашних животных на крыше стилобата. Инфраструктура также включает дог-станции с пакетами для уборки.

"Спрос на дог-френдли среду в жилых комплексах сохраняется. Самыми востребованными элементами этой инфраструктуры остаются площадки для выгула и дрессировки собак в тех проектах, где позволяет масштаб благоустройства, и лапомойки", - рассказал ТАСС основатель компании Baza Development Марк Заводовский.

По его словам, застройщики также добавляют на территорию ЖК диспенсеры для пакетов и специализированные урны, чтобы за животными легко было убрать. В отдельных комплексах для большего комфорта жителей девелоперы еще на этапе проектирования разводят пешеходные трафики - маркируют маршруты для выгула питомцев.

Если позволяют объемы коммерческих площадей, на территории жилых массивов открываются груминг-салоны.

Нормативные ограничения

Застройщики постоянно сталкиваются с разрывом между быстро растущими запросами горожан и устаревшими нормативными ограничениями, которые не успевают за новой реальностью мегаполиса, отметила в беседе с ТАСС руководитель отдела продукта Dominanta Алина Раймкулова.

"Главным сдерживающим фактором для создания по-настоящему дог-френдли среды внутри жилых комплексов выступают действующие СанПиНы. Например, норма, запрещающая размещать площадки для выгула ближе 25 метров от жилых домов и детских площадок. Для Москвы с ее плотной застройкой зачастую означает, что такое место бывает невозможно найти в границах двора", - объяснила Раймкулова.

По ее словам, на открытие зоогостиниц, ветеринарных кабинетов и груминг-салонов налагаются строгие санитарные ограничения, связанные с дистанцией от жилья. В итоге девелопер лишен гибкого инструмента для создания удобной инфраструктуры в шаговой доступности.

"Преимущество получают девелоперы, реализующие проекты комплексного освоения территорий. Они могут не только выделить место для собачьих площадок, причем за пределами дворовой зоны - не все жители будут рады такому соседству - но и построить соответствующую инфраструктуру на прогулочных маршрутах. Например, можно установить поилки или разместить стойки с пакетиками", - отметила коммерческий директор группы компаний А101 в Санкт-Петербурге Мария Орлова.