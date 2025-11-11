Эксперт Иншаков: в Москве ожидается рост рынка офисной недвижимости почти на 40%

Директор по жилой и коммерческой недвижимости компании Pioneer отметил, что в условиях растущей конкуренции девелоперы все больше ориентируются на запросы конечных пользователе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Рынок офисной недвижимости в Москве к 2030 году по прогнозам увеличится почти на 40% до 7,4 млн кв. м площадей, в приоритете остаются логистическая доступность и инфраструктура. Об этом сообщил ТАСС директор по жилой и коммерческой недвижимости компании Pioneer Павел Иншаков.

Рынок коммерческой недвижимости Москвы демонстрирует активный рост: до 2030 года планируется ввести 7,4 млн кв. м новых офисных площадей, что составит около 37% от текущего фонда, по данным CORE.XP. В условиях растущей конкуренции девелоперы все больше ориентируются на запросы конечных пользователей. Пешая доступность от метро до офиса в Москве - больше не преимущество, а стандарт. Сегодня 90% новых бизнес-центров строятся именно по этому принципу , - сказал Иншаков.

Он отметил, что компанией проведен опрос приоритетов при выборе офисных зданий. Основным критерием остается логистическая доступность. Абсолютное большинство респондентов (80%) считают комфортной поездку на работу не дольше 30 минут. При этом каждый третий (31%) предпочел бы ходить в офис пешком, а 26% готовы добираться на метро, но не более 10 минут.

Также имеет значение наличие инфраструктуры. Для 44% опрошенных значительным преимуществом является наличие фитнес-клуба рядом с офисом, также востребованы объекты розничной торговли (22%), сервисные услуги (15%) и благоустроенные зоны для отдыха на свежем воздухе (13%).