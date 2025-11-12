ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Сахалине продлили выплату на первый взнос по ипотеке для участников СВО

Она будет действовать до середины 2026 года
Редакция сайта ТАСС
01:29

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Участникам специальной военной операции (СВО) и молодым семьям в Сахалинской области продлили возможность воспользоваться выплатой 400 тыс. рублей для первоначального взноса по программе "Дальневосточная ипотека". Мера поддержки продлена на первое полугодие 2026 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко.

"Чтобы поддержать наших бойцов и их семьи в этом году была введена выплата в размере 400 тысяч рублей на первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке. Позже эта мера была распространена и на молодые семьи. Принял решение продлить выплату на первое полугодие 2026 года", - проинформировал он.

Новая мера социальной поддержки для ветеранов СВО начала действовать в Сахалинской области в марте 2025 года по поручению губернатора. Ранее возможность получения выплаты для первоначального взноса по ипотеке для участников СВО продлевалась до декабря 2025 года. 

