ТАСС: самая дорогая в России хрущевка продается почти за 29 млн рублей

Трехкомнатная квартира расположена в Москве, в районе Xoрошевo-Мнeвники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Самая дорогая хрущевка в России - трехкомнатная квартира на северо-западе Москвы - продается за 28,95 млн рублей, выяснил ТАСС с экспертами.

"В районе Xoрошевo-Мнeвники за 28,95 млн рублей экспонируется трехкомнатная квартира площадью 58 кв. м с косметическим ремонтом в доме под реновацию. Это блочный дом 1963 года постройки. В квартире совмещенный санузел, есть балкон, потолки высотой 3 м", - рассказал в беседе с ТАСС главный аналитик "Циан" Алексей Попов.

На втором месте - трехкомнатная хрущевка за 17,3 млн рублей в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Объект площадью 74,4 кв. м имеет раздельные комнаты и санузел, а также газовую колонку. Квартира находится в крупнопанельном доме 1959 года постройки серии 1-506. Дома этой серии относят к переходному периоду между "сталинками" и хрущевками. "Это не "сталинка", а именно ранняя хрущевка. В Санкт-Петербурге переход к такому жилью выглядел не как в Москве (где крупнопанельные дома не стали предшественниками хрущевок). Стены дома выполнены из шлакобетона, лифта нет (и нет возможности встроить его). Преимущества - высокие потолки, толстые стены, хорошая тепло- и шумоизоляция. Дом возводился для проживания архитекторов "Ленпроекта" и инженеров", - отметил эксперт.

Тройку лидеров замыкает хрущевка в районе Авангард в Петропавловске-Камчатском площадью 47,4 кв. м за 16,89 млн рублей. В объявлении указано, что квартира была переделана из трехкомнатной в двухкомнатную.

Рост цен и спроса

Средняя стоимость квадратного метра в российских хрущевках за год увеличилась на 16,6% - с 74,5 тыс. рублей в 2024 году до 86,9 тыс. рублей в 2025-м, рассказал ТАСС директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. При этом цена хрущевок почти в полтора раза ниже аналогичного показателя по рынку вторичного жилья в целом, где за год средняя стоимость квартир выросла на 1,8%.

По данным эксперта, спрос на хрущевки в 2025 году относительно 2024 года вырос на 26% - в основном из-за более доступной стоимости квадратного метра в таком жилье. Среди причин - приобретение таких квартир в качестве стартового варианта собственного жилья с минимальной кредитной нагрузкой, а также под сдачу в аренду, поскольку они часто находятся в локациях с небольшими объемами нового жилья.

Хрущевки - малогабаритные квартиры в типовых пятиэтажках, период строительства которых пришелся на конец 1950-х - начало 1970-х годов.