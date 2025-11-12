Москва выставила на торги здание дореволюционной постройки на северо-востоке

Постройка подключена к основным инженерным коммуникациям

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Трехэтажное здание дореволюционной постройки с земельным участком выставили на торги в районе Марьина Роща. О этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Сейчас предприниматели могут приобрести на торгах крупный объект в Северо-Восточном административном округе столицы. Это здание дореволюционной постройки свободного назначения с земельным участком. Оно находится недалеко от станции метро "Марьина Роща" по адресу: 2-я Ямская улица, дом 5 и подойдет для размещения практически любого бизнеса, например частной языковой школы, танцевальной студии или выставочного пространства. Заявочная кампания завершится 24 ноября, аукцион пройдет 4 декабря", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

Как отметили в пресс-службе, площадь участка составляет 870 кв. м., а здания - 651,9 кв. м. Постройка подключена к основным инженерным коммуникациям. Земельный участок находится в объединенной охранной зоне и в зоне регулирования застройки, поэтому победитель торгов обязан осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия и в установленных случаях проводить согласование с департаментом культурного наследия Москвы.