На Веселой улице возведут жилой квартал по проекту КРТ для программы реновации

Градостроительный потенциал участков составляет порядка 30 тыс. кв. м недвижимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии двух участков городской территории общей площадью 0,81 га в районе Царицыно. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Реорганизуемые участки расположены по адресу: Веселая улица, владение 33. В настоящее время их занимают склады и другие устаревшие объекты. Градостроительный потенциал участков составляет порядка 30 тыс. кв. м недвижимости, что позволит возвести современные жилые комплексы для реализации программы реновации. Также запланировано благоустройство территории и организация улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.

Всего правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 142 проекта комплексного развития территорий общей площадью порядка 1,5 тыс. га, в рамках которых планируется возвести свыше 30 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано порядка 348 тыс. рабочих мест.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов.