На улице Кржижановского на юго-западе Москвы построят новый городской квартал

Градостроительный потенциал участка составляет 103,67 тыс. кв. м недвижимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии незастроенной территории нежилой застройки площадью 3,22 га в Академическом районе. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Реорганизуемый участок расположен на улице Кржижановского - между улицами Вавилова и Ивана Бабушкина. В настоящее время он свободен от застройки. Градостроительный потенциал участка составляет 103,67 тыс. кв. м недвижимости, что позволит возвести жилые и общественно-деловые объекты", - значится в сообщении.

Отмечается, что в результате реализации проекта будет создан новый городской квартал с жильем и порядка 1,4 тыс. рабочих мест.

Всего правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 142 проекта комплексного развития территорий общей площадью порядка 1,5 тыс. га, в рамках которых планируется возвести свыше 30 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано порядка 348 тыс. рабочих мест.