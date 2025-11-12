Мутко: в России готовятся механизмы по доностройке льготных ипотечных программ

С 2018 года такими программами и мерами поддержки воспользовались 4,4 млн семей, отметил генеральный директор ДОМ.РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Механизмы донастройки льготных ипотечных программ готовятся в России. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации.

"Мера (льготная ипотека - прим. ТАСС) требует донастройки. Сейчас создана комиссия на базе Министерства строительства. Мы готовим вместе с коллегами из Минтруда, Минфина предложения по донастройке ряда ипотечных программ", - сказал он.

Мутко добавил, что с 2018 года льготными ипотечными программами и мерами поддержки воспользовались 4,4 млн семей. Он отметил, что семейная ипотека и выплаты многодетным доказали эффективность как меры демографической политики. По его словам, более 500 тыс. детей родились в семьях уже после получения поддержки, это 14% всех родившихся в стране за время действия ипотечных госпрограмм.