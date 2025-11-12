ДОМ.РФ планирует масштабировать программу льготного лизинга коммунальной техники

Программа стартовала в апреле 2025 года при участии Минпромторга РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует масштабировать программу льготного лизинга коммунальной и дорожно-строительной техники в России. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации.

"Мы сейчас с Минпромторгом программу расширяем. Есть исчерпывающий перечень оборудования и предприятий, с которым мы работаем. Добавляем колесную технику. Есть уже инициативы по малой генерации. <...> В целом, перспективы очень большие", - сказал Мутко.

Программа льготного лизинга коммунальной и дорожно-строительной техники, оператором которой выступает ДОМ.РФ, стартовала в апреле 2025 года при участии Минпромторга РФ. Она направлена на обновление парка техники в российских регионах. Финансирование предоставляется на срок от трех до семи лет на приобретение техники российского производства. На реализацию программы льготного лизинга дорожно-строительной и коммунальной техники выделено 50 млрд рублей, а на программу по сельхозтехнике - 330 млрд рублей до 2030 года.