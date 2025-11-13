Объем инвестиций в недвижимость России снизился на треть с начала 2025 года

Лидерами в структуре вложений остаются сегменты офисной, складской и жилой недвижимости

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в недвижимость в России на середину ноября 2025 года снизился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ТАСС в консалтинговой компании IBC Real Estate.

"Совокупный объем инвестиций в недвижимость России на середину ноября 2025 года составил 712 млрд рублей и практически достиг прогнозного значения в 750 млрд рублей. Данный уровень вложений по-прежнему ниже результатов предыдущих двух лет - на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (1 069 млрд рублей)", - отмечается в сообщении.

Однако, по данным аналитиков, уже в третьем квартале 2025 года на рынке наблюдался рост инвестиционной активности, а объем транзакций стал максимальным квартальным значением за последние 10 лет (290 млрд рублей).

Лидерами в структуре вложений текущего года остаются сегменты офисной (29%), складской (21%) и жилой (20%) недвижимости. При этом по сравнению с прошлым годом во всех вышеназванных сегментах наблюдается снижение объема инвестиций.

"С июня 2025 года Банк России четыре раза снижал ключевую ставку, что оказало позитивное влияние как на инвестиционную активность компаний, так и на объем инвестиций розничных покупателей. В этой связи мы пересмотрели прогноз начала года и ожидаем, что суммарный объем вложений в недвижимость России по итогам в 2025 года достигнет 800-850 млрд рублей", - прокомментировал ТАСС член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций компании IBC Real Estate Микаэл Казарян. По его словам, в 2026 году, с общим курсом на стабилизацию, прогнозируется возвращение инвестиционного рынка к сбалансированному состоянию - до 600-650 млрд рублей. Объем транзакций с крупными офисными проектами под собственные нужды и количество сделок по продаже объектов от иностранных собственников сократятся, а жилые застройщики продолжат занимать выжидательную позицию до дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Объем вложений в недвижимость Московского региона также приблизился к годовому показателю 550 млрд рублей. По прогнозу аналитиков, объем инвестиций в столичную недвижимость по итогам этого года может составить 600-650 млрд рублей.