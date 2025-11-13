Девелопер MR Group начал строительство почти 300-метровой башни в "Москва-Сити"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Компания MR Group начала строительство почти 300-метровой офисной башни в "Москва-Сити", ввод в эксплуатацию планируется в 2029 году. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"В "Москва-Сити" началось строительство технологичного 64-этажного небоскреба высотой почти 300 м. Новая деловая башня получила название Top Tower", - говорится в материалах. Уточняется, что небоскреб, реализуемый в рамках направления MR Office, планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году.

Высотка общей площадью 156 тыс. кв. м расположится на участке 0,9 га. Проектом предусмотрено 96,7 тыс. кв. м офисов и 2,6 тыс. кв. м коммерческих площадей, включая магазины, летние кафе и рестораны. На уровне шестого этажа на кровле стилобата планируется зеленая зона площадью около 5 тыс. кв. м с пространством для занятий спортом, всепогодной частью в углубленной зоне фасада и амфитеатром под навесом.

"Особое внимание уделим благоустройству и общественным пространствам, включая парк с зонами для занятий спортом и рестораны с собственными террасами и панорамными видами на город", - цитируется генеральный директор MR Мария Литинецкая.

Высота самого высокого небоскреба в "Москва-Сити" составляет почти 374 м. Это башня "Восток" комплекса "Федерация". Всего в деловом центре насчитывается семь небоскребов выше 300 м.