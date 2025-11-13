На юго-востоке Москвы выставили на торги 10 помещений

Прием заявок на участие в торгах завершится с 14 по 2 декабря, аукционы пройдут с 25 ноября по 12 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Москва выставила на торги 10 коммерческих помещений в районе Люблино. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Предприниматели, планирующие открыть бизнес в районе Люблино, могут выбрать из 10 представленных на портале нежилых помещений. Они имеют площадь от 57,6 до 772,8 квадратного метра и благодаря свободному назначению могут использоваться практически в любых коммерческих целях", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

Помещения находятся по адресам: улица Краснодонская, дом 50; улица Ставропольская, дом 23/1; улица Люблинская, дом 109, корпус 1; улица Кубанская, дом 25. Девять объектов находятся на первых этажах, один - занимает первый этаж и подвал. Все посещения имеют отдельный вход и подключены к основным коммуникациям.

В пресс-службе добавили, что прием заявок на участие в торгах завершится с 14 по 2 декабря, аукционы пройдут с 25 ноября по 12 декабря на электронной площадке "Росэлторг".