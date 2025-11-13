Группа "Аквилон" построит многофункциональный комплекс на западе Москвы

В жилой части девелопер запроектировал 639 квартир с отделкой

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Девелопер "Аквилон" планирует построить многофункциональный комплекс (МФК) площадью почти 100 тыс. кв. м с жилой и офисной недвижимостью в районе Кунцево на западе Москвы, говорится в сообщении компании.

"Комитет государственного строительного надзора города Москвы выдал Группе Аквилон разрешение на строительство нового проекта в Москве - Nexus by Akvilon. Комплекс, состоящий из жилой башни бизнес-класса и бизнес-центра класса А, будет расположен в Кунцево на ул. Ярцевская", - отмечается в сообщении.

Общая площадь нового проекта составит свыше 96 тыс. кв. м. В рамках реализации комплекса девелопер возведет 46-этажный жилой комплекс и 41-этажный бизнес-центр, которые объединит общий стилобат.

В жилой части девелопер запроектировал 639 квартир с отделкой. Офисный корпус рассчитан на 199 коммерческих помещений площадью от 40 до 600 кв. м. В МФК также запланирован двухуровневый подземный паркинг. Для каждой части - жилой и деловой, запроектированы индивидуальные лобби с зонами ожидания и лифтовыми холлами.

В рамках благоустройства появятся две зоны, доступные для жильцов: на прилегающей территории и на эксплуатируемой кровле стилобата. Планируется создать многоуровневое пространство с амфитеатром и вертикальным дендрарием, а также закрытую оранжерею с зимним садом.