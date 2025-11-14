В Москве девелоперы высокобюджетной недвижимости увеличили выручку до 962,4 млрд рублей

За 10 месяцев 2025 года в столице реализовано 1,46 млн кв. м недвижимости

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Выручка рынка высокобюджетных новостроек Москвы увеличилась за 10 месяцев 2025 года до 962 млрд рублей, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 929,4 млрд рублей Об этом говорится в материалах агентства недвижимости Whitewill, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"За январь-октябрь 2025 года первичный рынок жилой недвижимости бизнес-, премиум- и делюкс-сегментов Москвы продемонстрировал рост выручки на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 929,4 млрд до 962,4 млрд рублей. Это произошло несмотря на снижение продаж в натуральных показателях", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, за 10 месяцев этого года в Москве реализовано 1,46 млн кв. м недвижимости, что на 8% меньше по отношению к аналогичному периоду 2024 года - 1,59 млн кв. м. В натуральном выражении продано 24,8 тыс. объектов недвижимости против 26 тыс. объектов годом ранее. Динамика объясняется высокой базой прошлого года, но в этом году хорошие результаты за первый квартал частично компенсировали разницу, объяснили в агентстве.

При этом ценовая динамика осталась положительной. Средняя стоимость квадратного метра проданного в столице объекта увеличилась на 13% - с 580 тыс. рублей в январе-октябре 2024 года до 657 тыс. рублей за аналогичный период 2025 года.

Динамика по числу проданных объектов и их площади в бизнес-классе показала снижение на 2,5% (с 20,8 тыс. до 20,2 тыс.) и на 7% (с 1,2 млн до 1,1 млн кв. м) соответственно. В элитном классе объем продаж по площади упал на 12% - с 362 тыс. до 319 тыс. кв. м, а по числу сделок - на 11,6% (с 4,9 тыс. до 4,3 тыс. объектов). В сегменте делюкс снижение продаж по площади составило 10% (с 37 тыс. до 33,5 тыс. кв. м), по числу объектов - 13% (с 266 до 232 объектов). Отмечается, что с января по июль 2025 года разрешение на строительство получили шесть проектов в премиум- и делюкс-классах, что на 53% меньше, чем годом ранее.