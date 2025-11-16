В Москве вырос спрос на покупку квартир в хрущевках под реновацию

Количество запросов увеличилось на 62,5%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Спрос на покупку квартир в хрущевках под реновацию в Москве в октябре 2025 года вырос на 62,5% после минимальных майских значений, за весь год - на 1%. Об этом рассказал в беседе с ТАСС ведущий эксперт федеральной компании "Этажи" в Москве Иван Золотарев.

"Количество поисковых запросов на покупку квартиры под реновацию выросло в 2025 году на 1% от пикового значения в январе 2024 года. С января прошлого года количество запросов снижалось, достигнув минимума в мае текущего года, после чего снова пошло в рост и к октябрю выросло на 62,5% относительно майских значений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, когда реновация только стартовала, было много скидок на квартиры в реновируемых домах, тогда покупать такую квартиру было выгодно. Со временем спрос увеличился, и уже долгое время квартиры по реновации ненамного интереснее другого вторичного жилья, отметил он. Спрос будет расти, но неизвестно, перейдет ли он в реальные сделки, добавил Золотарев.

"На бумаге" инвестор почти всегда выигрывает, высказал мнение ТАСС главный аналитик "Циан" Алексей Попов. "Квадратный метр в новых домах дороже, чем в пятиэтажках (на 15-20%), сама квартира будет, скорее всего, чуть больше (формально, переселение идет из расчета "один метр на один метр", но, к примеру, 31-метровых "однушек" (стандарт для многих ранних хрущевок) в новых домах, как правило, нет", - добавляет он.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов.

Минусы покупки

В большинстве сейчас в Москве предлагаются квартиры второй и третьей волн реновации - со вводом в 2027-2032 годах, говорит Золотарев. "Но ждать несколько лет реновации, заморозив деньги, инвестору невыгодно. Часто дома под реновацию и квартиры в них находятся в ветхом состоянии, поэтому сдать такое жилье получится за бесценок, а ремонт может не окупиться за период до получения новых ключей", - рассказал он.

При покупке квартир под реновацию есть еще одно узкое место - в открытом доступе нет точного графика, когда дом будет снесен, рассказывает Попов. Существует общее деление на три очереди сноса, но оно носит рамочный характер, добавляет он. Получается, каждый год владения таким объектом будет снижать финансовую эффективность комбинации сделок, заключает он.