В ЛДПР предлагают расширить семейную ипотеку на вторичное жилье

С такой просьбой к депутатам обращались семьи из регионов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. ЛДПР направит обращение в правительство и предложит расширить перечень городов для оформления семейной ипотеки на вторичное жилье. Об этом "Известиям" сообщил председатель комитета ГД по международным делам, лидер партии Леонид Слуцкий.

"Мы обратимся в правительство с предложением смягчить условия и кратно расширить список городов, где можно брать льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, которое часто значительно доступнее для граждан, чем новостройки", - сообщил Слуцкий "Известиям".

Ранее к депутатам с просьбой решить эту проблему обращались семьи из регионов, где сниженная ставка в 6% действует только на первичное жилье, но не затрагивает вторичное. В марте ДОМ.РФ опубликовал список городов, где сниженная ставка доступна на оба вида жилья, в него вошел 901 населенный пункт. Среди них - Воркута, Норильск, Тында, Кяхта, Гусиноозерск, Прохладный, Медвежьегорск, Иннополис, Геленджик и другие города и поселки.

За последовательное расширение также выступает "Справедливая Россия". Лидер партии Сергей Миронов считает, что вторичное жилье доступнее, что важно для семей с детьми. "Думаю, нужно идти дальше, распространять [семейную ипотеку] на все вторичное жилье. Но подчеркну: любое расширение льгот важно сопровождать контролем и государственным регулированием цен", - сказал он изданию.

Готовность обсудить этот вопрос с кабмином также выразили в КПРФ. В "Единой России" считают, что решать вопрос нужно комплексно, сделав акцент на росте доступности семейной ипотеки в регионах.

Программа "Семейная ипотека" с годовой ставкой 6% действует до 2030 года. Ее можно взять на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома. С 1 апреля 2025 года программа распространена на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов.