В Вологодской области создали новый молодежный центр за 20 млн рублей

В 2026 году регион получит почти 90 млн рублей на ремонт, оснащение и запуск в работу еще пяти молодежных центров - в Вожегодском, Вытегорском, Кадуйском, Тарногском и Тотемском округах

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный молодежный центр "В точку" открыли в Бабаеве благодаря участию Вологодской области в программе Росмолодежи "Регион для молодых". На его ремонт, оснащение и проведение мероприятий направили около 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора области Георгия Филимонова.

"Очень рад, что сегодня мы открываем этот интересный, концептуальный, стильный, модный молодежный центр. Это проект федерального агентства по делам молодежи и в рамках нашего партнерства по программе "Регион для молодых" было выделено порядка 10 миллионов рублей на ремонт, приобретение оборудования, мебели и еще порядка 10 млн рублей - на мероприятия", - сказал Филимонов.

Благодаря победе региона в конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах страны "Регион для молодых" в 2025 году были созданы новые молодежные центры в Великоустюгском, Вологодском и Череповецком округах, а также модернизирована "точка притяжения" для молодежи Сокольского округа.

В 2026 году регион получит почти 90 млн рублей на ремонт, оснащение и запуск в работу еще пяти молодежных центров - в Вожегодском, Вытегорском, Кадуйском, Тарногском и Тотемском округах. Ранее в Вологодской области создали региональный центр патриотического воспитания, креативное пространство "Салют, молодежь!" в Вологде и Череповецкий молодежный центр.