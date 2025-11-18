Депутат Разворотнева отметила важность законодательных изменений из-за мошенничества

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ подчеркнула, что в РФ нет понятной статистики по количеству обращений в суд и открытию дел с требованием вернуть недвижимость в силу того, что при продаже на продавца было оказано влияние

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС. Норму статьи о компенсации добросовестным приобретателям за утрату ими жилья закона "О государственной регистрации недвижимости" необходимо расширить, поскольку сейчас она не распространяется на тех, кто продал квартиру, якобы находясь в невменяемом состоянии. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Согласно статье 68.1 "О компенсации добросовестным покупателям за утрату ими жилья" 218-ФЗ "О госрегистрации недвижимости", обманутым покупателям однократно полагается компенсация за счет государства, если органы регистрации зарегистрировали соответствующую сделку. К сожалению, норма действует и сейчас, но не распространяется на тех, кто продал квартиру, якобы находясь в невменяемом состоянии. Думаю, в этой части норму нужно расширять. Как только суды поймут, что наказывают не просто граждан и подставляют бюджетные деньги, они изменят свою позицию", - сказала депутат.

В целом вопрос возврата квартир продавцам, которые реализовали их под чужим влиянием, относится, в первую очередь, к судебной практике, отметила Разворотнева. "В этой части судебная практика не совсем понятна и корректна, потому что основы гражданского законодательства РФ говорят, что при возврате товара покупатель должен получить деньги обратно. В настоящее время готовлю запрос в Верховный суд РФ по поводу разъяснения этого вопроса для судов", - добавила она.

В РФ нет понятной статистики по количеству обращений в суд и открытию дел с требованием вернуть недвижимость в силу того, что при продаже на продавца было оказано влияние, отметила Разворотнева. Вернуть недвижимость в таком случае можно после обращения в МВД и открытия нового уголовного дела в связи с мошенничеством.