Создан новый более долговечный полимер для медицины и оптоэлектроники

Его можно использовать как основу для покрытий коронарных стентов, сосудистых трансплантатов, компонентов искусственных сердечных клапанов и офтальмологических имплантатов, а также в оптоэлектронике

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разработали новый полимер с уникальными свойствами - в частности, повышенной стабильностью и увеличенным сроком службы, - пригодный для применения в медицине и оптоэлектронике, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Исследователи из лаборатории макромолекулярного дизайна Сеченовского университета создали сополимер изобутилена и стирола с уникальными свойствами: он прозрачен, гибок, обладает низкой газопроницаемостью и сохраняет стабильность в организме человека в течение многих лет - в отличие от традиционных покрытий на основе полиуретана, которые разрушаются за несколько месяцев. Материал устойчив к кальцификации и биоинертен, что критически важно для долгосрочных имплантатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полимер можно использовать как основу для покрытий коронарных стентов, сосудистых трансплантатов, компонентов искусственных сердечных клапанов и офтальмологических имплантатов, а также в оптоэлектронике.

По информации пресс-службы, в 2026 году планируется запустить пилотное производство нового сополимера.