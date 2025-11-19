Oro: более половины москвичей ожидают роста цен на жилье

По мнению жителей столичного региона, недвижимость, несмотря на колебания рынка, сохраняет статус одного из самых надежных инструментов сбережения средств

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Почти 60% жителей Москвы и области ожидают дальнейшего роста цен на жилье, несмотря на снижение ключевой ставки и программы господдержки. Об этом говорится в результатах опроса агентства маркетинговых исследований Oro, которое есть в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие более 1 тыс. человек.

"Почти 60% жителей Москвы и области по-прежнему ожидают повышения цен на недвижимость, несмотря на снижение ключевой ставки. Покупатели начинают воспринимать текущие условия как максимально напряженные", - отмечается в материалах.

По мнению жителей столичного региона, недвижимость, несмотря на колебания рынка, сохраняет статус одного из самых надежных инструментов сбережения средств. Доля тех, кто выбирает этот вариант, продолжает расти с 36% осенью 2023 года до 47% осенью 2025 года.

По данным опроса, оптимальная ипотечная ставка, по мнению покупателей, находится на уровне около 9,5%, тогда как средние рыночные ставки превышают это значение более чем в два раза. Текущие условия воспринимаются как слишком высокие, а доступность жилья - как резко снизившаяся. Это усиливает тревожность на фоне общей экономической нестабильности и сдерживает готовность к сделкам. На этом фоне семейная ипотека, субсидированные ставки и программы рассрочек воспринимаются как спасательный круг - возможность удержаться на рынке, пока ситуация не прояснится.

"Ожидание роста цен связано прежде всего с объективными рыночными факторами. Во-первых, москвичи видят, что себестоимость строительства продолжает расти: подорожали материалы, логистика, подрядные работы, а инфляция все еще выше целевых уровней. Эти издержки закономерно перекладываются в цену квадратного метра. Во-вторых, предложение на рынке сокращается: в Москве и области выводится меньше проектов, и покупатели считывают это как риск дефицита новостроек в будущем. В-третьих, премиальный сегмент, где много сделок проходит за наличные, демонстрирует стабильный рост и фактически задает ориентир по цене для всего рынка. На фоне этих сигналов люди делают прямой вывод: дешевле уже не будет", - прокомментировала ТАСС лидер направления исследований для клиентов категории "Недвижимость" в ORO Александра Тихомирова.