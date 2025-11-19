Число сделок со "вторичками" в Москве снизилось на 3% за 10 месяцев 2025 года

Показатель составил 111,8 тыс. договоров

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве уменьшилось на 3% за январь-октябрь 2025 года, до 111,8 тыс. договоров, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

"Всего за 10 месяцев 2025 года Росреестром по Москве зарегистрировано 111 895 переходов прав по договорам купли-продажи жилья. Данный показатель уменьшился почти на 3% к январю-октябрю 2024 года (115 335)", - отмечается в сообщении.

В октябре 2025 года зарегистрировано 13 977 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что превышает результат сентября текущего года (11 985) на 16,6%. По сравнению с октябрьским значением 2024 года (13 629) число переходов прав выросло на 2,6%.

Октябрь на рынке вторичного жилья стал максимальным в этом году по числу оформленных переходов прав - зарегистрировано почти 14 тыс. сделок. Это на 13% больше предыдущего пикового значения в марте (12 355). При этом за десять месяцев наблюдается незначительное сокращение к январю-октябрю прошлого года.