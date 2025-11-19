На северо-западе Москвы Forma построит два деловых пространства по КРТ

Первым проектом станет деловое пространство на Авиационной улице площадью порядка 16 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Девелопер Forma планирует построить два деловых пространства по комплексному развитию территорий (КРТ) на северо-западе Москвы, говорится в сообщении компании.

"Компания планирует реализовать два проекта деловых пространств на северо-западе Москвы - на Волоколамском шоссе и Авиационной улице в районе Щукино. Оба объекта войдут в состав единого делового кластера, реализуемого в рамках программы комплексного развития территории (КРТ)", - отмечается в сообщении.

Первым проектом станет деловое пространство на Авиационной улице площадью порядка 16 тыс. кв. м, из которых 12 тыс. кв. м предназначены под офисные помещения. Проект предусматривает подземный паркинг на 51 машино-место и 9 наземных парковочных мест, а также благоустроенную территорию с пешеходной площадью, зелеными зонами, велопарковкой и архитектурным освещением.

Второй объект - на Волоколамском шоссе, 32. Общая площадь 21-этажного комплекса составит более 56 тыс. кв. м, из которых около 41 тыс. кв. м займут офисные помещения. Проект предусматривает подземный паркинг на 197 машино-мест, а также террасы и амфитеатр для мероприятий. Оба здания класса А проектируются с возможностью гибкого деления на офисные блоки, при этом архитектура позволяет рассматривать объекты как единый контур для корпоративной штаб-квартиры.

По данным аналитиков компании, интерес к приобретению и аренде офисных зданий целиком продолжает расти. Существенный рост был зафиксирован в 2024 году, когда объем подобных сделок достиг 23, что почти вдвое выше уровня 2023 года. 78% из них пришлись на сделки купли-продажи. В 2025 году тренд сохранился: за неполный период с января по сентябрь заключено 30 сделок, что на 30% превышает показатель всего 2024 года. При этом 63% - покупки зданий в одни руки.