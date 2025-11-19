Трутнев поручил Минпромторгу разработать льготы для деревянного домостроения

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО ранее заявлял, что в России необходимо создавать стимулы для использования лесной продукции

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минпромторгу подготовить предложения по созданию преференций для деревянного домостроения.

"Я сегодня <...> поручил Минпромторгу подготовить предложения по созданию преференции для деревянного домостроения", - сказал Трутнев по итогам совещания по социально-экономическому развитию Архангельской области.

Ранее Трутнев заявлял, что в России необходимо создавать стимулы для использования лесной продукции.