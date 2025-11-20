Самая многокомнатная квартира Москвы продается за 34 млн рублей

Это объект из трех объединенных квартир

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Самая многокомнатная квартира в массовом сегменте жилья в Москве - семикомнатный объект в Ясенево - продается за 34 млн рублей, выяснили ТАСС вместе с участниками рынка.

"Квартира, имеющая семь комнат и площадь 173,7 кв. м продается в Ясенево за 34 млн рублей. Это объект из трех объединенных квартир. Планировка удобна для большой семьи: есть личные зоны, столовая, рабочие места и места для отдыха. Жилье имеет три санузла, три лоджии и кухню площадью 20.7 кв. м", - рассказала в беседе с ТАСС бренд-директор "Миэль" Ева Снеговская.

На втором месте - шестикомнатная квартира площадью 251,2 кв. м, которая продается за 89,9 млн рублей. "Жилье находится в доме 1998 года постройки в Раменках. Объект имеет кухню-гостиную, комнату для занятий спортом, библиотеку, две гостинных, спальню, три санузла, три лоджии и гардеробную", - сказал ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева. Тройку лидеров замыкает квартира площадью 151 кв. м в столичном районе Медведково, которая продается за 35 млн рублей. Здесь объединены две квартиры на последнем, 22-м этаже. Жилье имеет две лоджии и холл.

На четвертой строчке расположился шестикомнатный объект на Проспекте мира площадью 108 кв. м за 36,1 млн рублей. Дом находится на закрытой территории. Квартира находится на первом этаже, имеет потолки высотой четыре метра и семь окон.

На пятом месте - шестикомнатная квартира площадью 128,2 кв. м, которая экспонируется за 37,5 млн рублей. Дом находится в районе Калужской. Квартира имеет панорамные окна, три санузла. "По фото можно предположить, что квартира использовалась как коливинг: мебель простая, комнаты сделаны одинаково, обстановка рассчитана на проживание нескольких арендаторов. Суть формата - не просто аренда комнаты, а попытка собрать группу людей по интересам, чтобы создать мини-сообщество. Однако в РФ люди предпочитают либо жить с близкими, либо снимать отдельное жилье, поэтому такой формат не получил широкого распространения", - говорят в "Миэль". Расходы на проживание вдвоем в обычной квартире выходят примерно такими же, как в коливинге, поэтому экономии жильцы не получали. Интерес быстро угасал, проекты закрывались, и собственники старались продать их быстрее. Это отражается на цене, которая выглядит чуть ниже средних ожиданий для домов такого уровня, отмечают в агентстве.

Покупатели многокомнатных квартир

Среди потенциальных покупателей многокомнатных квартир - большие семьи, рассказала Снеговская. "Когда в доме несколько детей, либо проживают разные поколения, важно иметь отдельные комнаты, чтобы каждый имел свое пространство. Дополнительная площадь снижает бытовые конфликты и помогает сохранять спокойную атмосферу", - говорит она. Большие квартиры также покупают семейные люди, работающие удаленно. При таких условиях им нужен отдельный кабинет для работы, видеозвонков и сосредоточения, а наличие дополнительных комнат решает этот вопрос проще, чем аренда помещения под офис, отмечает эксперт.

Еще один вид покупателей многокомнатных квартир - инвесторы, рассматривающие такие объекты под сдачу по комнатам. "Сдача отдельных комнат приносит больше денег, чем сдача жилья целиком. Но спрос на подобный формат ограниченный, поэтому стратегия работает только у части владельцев", - заключает эксперт.