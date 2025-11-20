В Москве число выданной ипотеки снизилось на 18% в октябре

В январе-октябре 2025 года зарегистрировано 99 172 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Число ипотечных договоров снизилось в октябре в Москве почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

"В октябре 2025 года Росреестром по Москве зарегистрировано 9 774 договора жилищной ипотеки. Динамика к предыдущему месяцу (11 372) составила минус 14,1%. Данный показатель также снизился на 17,9% к октябрю 2024 года (11 900)", - отмечается в сообщении.

В январе-октябре 2025 года зарегистрировано 99 172 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Показатель сопоставим с 10 месяцами 2024 года (-1,6% к 100 793).

"Изменение ключевой ставки ЦБ пока не привело к явному пересмотру условий жилищного кредитования, а ставки рыночной ипотеки по-прежнему остаются достаточно высокими. В сложившихся обстоятельствах покупатели скорее предпочитают брать ипотеку для доплаты в альтернативных сделках. Улучшая жилищные условия на вторичном рынке, москвичи делают выбор в пользу готовых современных проектов с ремонтом, экспозиция которых разнопланово представлена в столице", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, Москва остается лидером среди российских регионов по объемам жилищных кредитов с господдержкой. "В рамках "Семейной ипотеки" в столице в январе-октябре 2025 года выдано 422,8 миллиарда рублей - это 19,3% от общероссийского уровня в рамках данной программы и 18,8% от всех льготных ипотечных займов по стране. Всего в городе с начала действия программ выдано таких кредитов более чем на 3,1 трлн рублей", - отметил Ефимов.