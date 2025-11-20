Спрос на новостройки в городах-миллионниках России вырос на 16% в октябре

Суммарная площадь реализованных новостроек превысила 1,27 млн кв. м

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Спрос на квартиры в новостройках в городах-миллионниках России вырос на 16% в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем, говорится в сообщении системы для мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.pro.

"Всего в октябре зафиксировано 27,9 тыс. лотов в сделках с новостройками в 16 мегаполисах, что на 16,5% больше, чем в сентябре", - отмечается в сообщении.

Суммарная площадь реализованных новостроек превысила 1,27 млн кв. м - на 15,3% больше, чем в сентябре.

Рост продаж отмечен во всех городах, кроме Нижнего Новгорода, где зафиксировано незначительное снижение. Максимальный рост в относительном исчислении (в процентах) отмечен в Волгограде (почти вдвое), Омске (49%) и Ростове-на-Дону (48%).

Основных причин такого роста несколько, объясняют аналитики. Во-первых, это поэтапное снижение ключевой ставки, которое сделало несколько более комфортными ставки по ипотеке. Во-вторых, влияние информации об изменении условий по семейной ипотеке: часть покупателей поторопились приобрести квартиру, поскольку по новым условиям это будет гораздо менее выгодно. Также определенное влияние оказывают дисконты и акции застройщиков, которые смогли "поймать момент". В пользу этих причин говорит то, что максимальная динамика отмечена в городах с преобладающей долей новостроек массового сегмента, который наиболее зависим от доступной ипотеки.

По данным экспертов, средняя цена кв. метра в новостройках по исследованным городам в октябре составила 189,6 тыс. рублей, что на 0,7% выше, чем в сентябре. Средняя стоимость лота в сделках выросла на 0,5% и составила 8,6 млн рублей. Максимальная средняя стоимость лота в сделках в октябре, как всегда, зафиксирована в Москве - 21 млн рублей. На втором месте Санкт-Петербург с показателем 11,9 млн рублей, на третьем - Казань (10,8 млн рублей). Самые доступные новостройки отмечены в Волгограде (средний показатель 5,8 млн рублей) и Воронеже (6,7 млн рублей).