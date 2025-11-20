Законопроект о средствах граждан при строительстве отелей подготовят к 2026 году

Сделать это планируют в первом квартале

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Законопроект о привлечении средств граждан в строительство отелей будет подготовлен к первому кварталу 2026 года, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе съезда Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Дополнительно формируем с Российским союзом туриндустрии и банками предложения по вовлечению средств граждан в инвестирование в строительство гостиниц. <…> Законодательную "обвязку" с Минстроем мы подготовили, понимание по концепции у нас есть. Сейчас выписываем текст закона, рассчитываем, что в первом квартале следующего года выйдем с этим проектом закона", - сказал он.

Министр выразил надежду на поддержку со стороны депутатского корпуса.

"Запрос такой есть. Условия, мы понимаем, достаточно высоких процентных ставок. Я думаю, что многие захотят диверсифицировать свои вложения, и вложения в гостиничный сектор являются крайне привлекательными", - добавил Решетников.

Ранее президент РСТ Илья Уманский сообщал, что вовлечение средств граждан в создание отелей по аналогии с долевым строительством жилья позволит выполнить поставленные цели по развитию туристической инфраструктуры в РФ.

XXI съезд Российского союза туриндустрии проходит 20 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.