Хуснуллин: в России ввод нежилой недвижимости вырос почти на 12% с начала года

Объем строящегося жилья вырос до 120,8 млн кв. м, рассказал заместитель председателя правительства РФ

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ввод нежилой недвижимости в РФ за 10 месяцев 2025 года вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в Max.

"Так, на 1 ноября ввели 83,6 млн кв. метров жилья. Объем строящегося жилья вырос до 120,8 млн кв. м, а градостроительный потенциал достиг 475 млн кв. м. Ввод нежилой недвижимости показывает рост на 11,8% к прошлому году", - отметил Хуснуллин по итогам заседания штаба по региональному развитию.

Основной темой стало прохождение осенне-зимнего периода, который начался по всей России, добавил Хуснуллин. Важно обеспечить надежное отопление для всех жителей.

"Также рассмотрели вопросы капитального ремонта многоквартирных домов. Темпы работ надо наращивать, так как это важная программа, которая помогает замедлить ветшание домов", - подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, на заседании штаба одобрили новые заявки регионов на получение казначейских инфраструктурных кредитов, добавил Хуснуллин. Так, в Херсонской области будут реализованы три проекта в сфере водоснабжения и водоотведения на сумму 295,4 млн рублей. Красноярский край получит 4 млрд рублей на капитальный ремонт и реконструкцию дорожной и коммунальной инфраструктуры в арктической зоне. Для Чукотского автономного округа предусмотрен 1 млрд рублей на строительство энергообъекта, а также модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.