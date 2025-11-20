Организация лишилась права управлять 35 домами в районах Митино и Куркино

Основанием для лишения лицензиата права управлять домами стали многократные нарушения и наличие крупной задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция) внесла изменения в реестр лицензий города, исключив из перечня домов управляющей организации АО "Эстейт сервис дирекция Куркино СЗАО" сведения о 35 многоквартирных домах за грубое нарушение лицензионных требований. Об этом сообщил ТАСС начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков.

"В общей сложности были исключены 35 многоквартирных домов, расположенных в районах Митино и Куркино", - сказал Кичиков.

Он уточнил, что основанием для лишения лицензиата права управлять домами на северо-западе столицы стали многократные нарушения и наличие крупной задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов. По результатам проверок, проведенных жилищными инспекторами в отношении АО "Эстейт сервис дирекция Куркино СЗАО", установлено наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями в размере 857 млн рублей.

Как пояснил начальник Мосжилинспекции, ранее на основании заявлений ресурсоснабжающих организаций указанная управляющая организация неоднократно в течение года привлекалась к административной ответственности, предусмотренной частью 3, статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, в адрес комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Москве направлено ходатайство о наделении Мосжилинспекции правом обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии АО "Эстейт сервис дирекция Куркино СЗАО".

Мосжилинспекция проинформировала о принятом решении управы районов Митино и Куркино для организации общих собраний собственников помещений в 35 многоквартирных домах или открытых конкурсов по отбору управляющих организаций, если собрания не состоятся. В этот период дома не останутся брошенными, до передачи их новым управляющим организациям прежняя должна надлежащим образом исполнять обязанности по содержанию и оказанию услуг, заверили ТАСС в пресс-службе ведомства.