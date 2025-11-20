Хуснуллин рассказал, что может мешать распространению семейной ипотеки на "вторичку"

Заместитель председателя правительства РФ назвал причиной устаревший жилой фонд

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Распространению семейной ипотеки на вторичное жилье может помешать устаревший жилой фонд, сообщил журналистам в ходе "Транспортной недели 2025" заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Надо понимать, что такое ипотека на вторичное жилье. Если человек возьмет ипотеку на вторичное жилье на 15 лет и через 15 лет жилье станет аварийным или ветхим? У нас во многих малых городах жилой фонд устаревший. Мы выборочно с министерством финансов к этому подходим", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в целом поддерживает распространение льготной ипотеки на вторичное жилье, но это означает дополнительную нагрузку на бюджет.

"Что касается распространение ипотеки на вторичный рынок, конечно, я поддерживаю это, но надо понимать, сколько это стоит в деньгах. В этой ситуации мы считаем, что дополнительную нагрузку на бюджет перекладывать нельзя", - объяснил вице-премьер.

По его словам, задача правительства - сохранить существующие параметры по ипотеке. "У нас софинансирование государством ипотечного кредита, в этом году бюджет составит около 1 трлн рублей. По всем ранее выданным кредитам государство разницу между рыночной ставкой и существующей мы компенсируем за счет бюджета. Наша задача - чтобы люди стабильно платили свою ставку", - подчеркнул Хуснуллин.