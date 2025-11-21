Москва выставила на торги два здания на западе города

Их общая площадь составляет 626,1 кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Два нежилых здания в Можайском районе Москвы выставили на торги. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Приобрести здание для своего дела можно на городских торгах. Сейчас инвесторам доступен лот, включающий два здания в Можайском районе. Одно из них имеет свободное, а другое - гаражное назначение. Заявочная кампания продлится до 2 декабря", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

В пресс-службе добавили, что здания находятся по адресам: Сколковское шоссе, дом 34 и дом 34, строение 2. Их общая площадь составляет 626,1 кв. м. Объект свободного назначения имеет два этажа и подвал, гаражного - один этаж.

Аукцион пройдет 12 декабря на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.