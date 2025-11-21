Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России

Вице-премьер РФ подчеркнул, что объем мер поддержки ипотеки в 2025 году стал беспрецедентным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Ситуация с ипотекой в РФ является тревожной, поэтому правительство усилило меры по ее господдержке. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканала "Россия-24".

"Ситуация по ипотеке, безусловно, тревожна - тем, что у нас рыночная ипотека минимизировалась. Если посмотреть на середину года, на начало года, у нас никогда за всю историю <...> не было такого маленького объема выдачи рыночной ипотеки. Поэтому правительство, чтобы не потерять темпы строительства, усилило меры по поддержке ипотеки с господдержкой <...>, этими элементами поддерживаем ту или иную отрасль, либо те или иные регионы", - сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что объем мер поддержки ипотеки в этом году стал беспрецедентным.