Хуснуллин отметил серьезное оживление на рынке ипотеки России

По словам заместителя председателя правительства РФ, в стране средний объем вложения первоначального взноса составляет 30% и выше

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Оживление ипотечного рынка произошло в России в октябре - ноябре 2025 года, рост выдачи ипотеки серьезно вырос, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью Наиле Аскер-заде для программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы видим позитивный, кстати, тренд за октябрь, за ноябрь, вот у нас прямо в ноябре оживление произошло, даже снижение на полпроцента ставки дало серьезное увеличение роста получения ипотеки. Мы видим, что люди увеличили первоначальный взнос, то есть много люди стали вкладывать собственных средств", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в России средний объем вложения первоначального взноса - это 30% и выше. "То есть люди свои собственные деньги несут в жилищное строительство", - отметил Хуснуллин.

В ноябре выдачи ипотеки будут более 500 млрд рублей, отметил Хуснуллин. "Это хорошая цифра, большая такая. Поэтому надеемся, что если бы еще было снижение, то, конечно, ипотека начала бы развиваться еще более активно", - сказал он.

В новость внесена правка (21:39 мск) - повтор с уточнением ссылки в первом абзаце, верно - для программы "Вести" на телеканале "Россия-1".