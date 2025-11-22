Названы города, в которых больше всего подорожала посуточная аренда на Новый год

Ими стали Великий Устюг, Ярославль и Выборг

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сильнее всего цены на посуточную аренду жилья на новогодние праздники выросли в Великом Устюге, Ярославле и Выборге - на 23-25% за год. Об этом говорится в материалах "Циан", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Базовые ставки посуточной аренды за год увеличились в среднем на 11% (т. е. чуть выше официальной инфляции). Наибольшие темпы роста (23-25%) в Великом Устюге - в среднем 9,5 тыс. руб./сут., Ярославле - 6 тыс. руб./сут. и Выборге - 7,4 тыс. руб./сут." - отмечается в материалах.

В общей сложности базовые ставки посуточной аренды за год увеличились в среднем на 11%. Среди самых дорогих туристических направлений на новогодние праздники также лидирует Великий Устюг, затем идут Москва - 8,6 тыс. рублей в сутки и Рязань - 8,2 тыс. рублей. Самые низкие расценки в Сортавале, Ессентуках, Иркутске и Уфе - в среднем 2,9-3,5 тыс. рублей в сутки.

"На праздничные дни большинство рантье ставят наценку. В этом году она составляет 46% в среднем по 30 самым востребованным городам. Наибольшее превышение над базовыми ставками - в Рязани, Великом Устюге и Мурманске (в 2-2,3 раза)", - сказала ТАСС ведущий аналитик "Циан" Елена Бобровская.

Средняя продолжительность поездки на новогодние праздники в этом году составляет четыре дня. Выше средних показатели в Зеленоградске (семь дней), Сочи и Ессентуках (шесть дней). В среднем жилье бронируют на трех человек. Большими компаниями отправятся в этом году в "новогоднюю столицу" Рязань - в среднем вшестером.

Аналитики отмечают, что спрос на размещение во время новогодних праздников почти не изменился по сравнению с прошлогодними показателями. Среди причин - эффект высокой базы после трех лет роста активности, замедление экономики и темпов роста доходов, укрепление рубля.