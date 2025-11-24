Число ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы снизилось на 31,7% за год

В октябре 2025 года зарегистрировано 5,3 тыс. ипотек с ДДУ в строительстве недвижимости

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Число сделок с ипотекой на первичном рынке недвижимости Москвы снизилось в январе-октябре 2025 года на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до более чем 42 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

"С января по октябрь 2025 года в столице зарегистрировано 42 157 ДДУ с привлечением кредитных средств. В годовом выражении снижение составило 31,7% к 10 месяцам 2024 года (61 686 ДДУ) и 44,7% к результату аналогичного периода 2023 года (76 179 ДДУ). Доля первичных договоров с кредитами за январь-октябрь 2025 - 43,9%" - отмечается в сообщении.

В октябре этого года зарегистрировано 5,3 тыс. ипотек с ДДУ в строительстве недвижимости - за месяц показатель вырос на 15% - в сентябре он составлял 4,69 тыс. договоров. Доля первичных сделок с ипотекой в октябре составила 47,6%, что также на 2,9% больше, чем в сентябре текущего года - 44,7%.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, начиная с августа на рынке столичной "первички" наблюдается небольшой прирост регистрируемых ежемесячно ДДУ с кредитами, что стало результатом снижения ключевой ставки. "Тем не менее, общий показатель за десять месяцев существенно уступает результатам аналогичных периодов двух последних лет с планомерным сокращением доли кредитов в общей структуре первичных сделок (доля за январь-октябрь 2023 года - 58,1%; 2024 - 56,1%; 2025 - 43,9%)" - приводятся в сообщении его слова.

В годовом выражении число таких зарегистрированных договоров увеличилось к октябрю 2024 года (4 419 ДДУ) на 22,2%. По сравнению с октябрем 2023 года (10 580 ДДУ) показатель уступил половину (-49%).