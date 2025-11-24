На востоке Москвы выставили на торги более 20 помещений

Их площадь варьируется от 30,5 до 145 кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Москва выставила на торги 21 нежилое помещение в районе Новогиреево. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Сейчас на торги выставлен 21 объект на Кусковской улице в шаговой близости от станции метро "Перово" и одноименной станции третьего Московского центрального диаметра. Их площадь варьируется от 30,5 до 145 кв. м. Прием заявок на участие в торгах завершится 1 декабря, аукционы пройдут 10 декабря", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

Отмечается, что помещения расположены по адресу: Кусковская улица, дом 12/1. Они находятся на первом этаже и подключены к основным инженерным коммуникациям. Участниками аукционов могут быть юридические или физические лица, для этого им понадобятся регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.