Объем запуска новых проектов жилья снизился более чем на 20%

Показатель составил 33,3 млн кв. м, заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Объем ввода жилья снизился более чем на 20% по состоянию на 1 ноября 2025 года, сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Что касается заделов на следующую трехлетку, то мы видим, что у нас запустилось практически на 20,4% меньше объемов жилищного строительства. Это наименьший показатель с 2020 года по количеству и с 2020-2021 года по площади. По состоянию на 1 ноября, объем запуска проектов составил 33,3 млн кв. м", - сказал Стасишин.

По его словам, градостроительный потенциал большой и составляет порядка 474 млн кв. м. "Это говорит о том, что, когда будут изменения в экономическом блоке, связанные с ценой проектного финансирования на начальном этапе, понятно, что большое количество проектов будет запускаться. Средняя распроданность по стране составляет 32%, со сроками ввода 2025 года средняя распроданность составляет составляет порядка 63%", - добавил Стасишин.