ДОМ.РФ: в 13 регионах России возник риск дефицита спроса на жилье в 2025 году

После снижения спроса 24 региона, где ранее был недостаток предложения, вернулись к "балансу", а в 2 регионах образовался дефицит спроса, отметил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Риски дефицита спроса на жилье возникли в 11 ранее "сбалансированных" регионах России. Такая же тенденция наблюдается еще в двух субъектах, где ранее наблюдался недостаток предложения, сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"В условиях охлаждения спроса ситуация изменилась: во многих крупных регионах возникли риски дефицита спроса на жилье. В 11 ранее "сбалансированных" регионах возник дефицит спроса - это Республика Башкортостан и Челябинская и Воронежская обасти, Краснодарский и Приморский края и другие", - сказал он.

По словам Гольдберга, после снижения спроса 24 региона, где ранее был недостаток предложения, вернулись к "балансу" (к примеру, Хабаровский край, Тюменская область), а в 2 регионах (Красноярский край и Смоленская область) образовался дефицит спроса. При сохранении низкой скорости продаж, например, из-за высоких ставок, у субъектов, находящихся в состоянии "баланса", также есть риск перехода к дефициту спроса.