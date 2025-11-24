Москва выставила на торги помещение в центре города

Прием заявок на участие в торгах завершится 1 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Нежилое помещение площадью свыше 500 кв. м. выставили на торги в Басманном районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Сейчас на торгах инвесторам доступно для приобретения нежилое помещение в Басманном районе площадью 567,2 кв. м. Благодаря свободному назначению здесь может быть реализован практически любой бизнес-проект. Прием заявок на участие в торгах завершится 1 декабря, аукцион состоится 11 декабря", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

В пресс-службе добавили, что помещение занимает сразу три этажа, включая подвал, и расположено по адресу: Малый Спасоглинищевский переулок, дом 2. Объект подключен к основным коммуникациям и имеет отдельный вход.

Участие в аукционах могут принять физические или юридические лица, для этого им понадобятся регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.